On this Day - 30/10/1994, Juventus-Milan 1-0: l'ultima presenza in rossonero di Gullit

Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 25 anni fa, in un Juventus-Milan terminato 1-0 per i bianconeri, si segnala l'ultima presenza in rossonero dell'intramontabile Ruud Gullit. L'attaccante olandese, contro i bianconeri, mise a segno la sua ultima apparizione con la maglia del Milan dopo essere tornato in rossonero pochi mesi prima dalla Sampdoria, squadra in cui ritornò successivamente. In totale con la maglia del Milan, Gullit ha giocato 171 partite e realizzato 56 gol. L'olandese con il Milan ha vinto tantissimo e precisamente 3 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe europee e 2 Coppe intercontinentali.