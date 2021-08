Il 17 agosto non è una data felice per il Milan. Infatti, nella lontana estate del 1995, un certo Marco Van Basten lasciava il calcio giocato per i noti problemi alla maledetta caviglia destra. L'olandese salutò San Siro dopo aver segnato 125 reti in 201 presenze con la maglia rossonera e raccolto un palmares da capogiro.