Open Var può chiudere, Allegri: "Arbitri? Facciamoli arbitrare"

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Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Torino.

Vogliono chiudere Open Var...

"Non lo so, decideranno loro. Meno cose si fa e meglio è. Io credo che c'è l'arbitro, e sono anche bravi. Facciamoli arbitrare. In tutte le situazioni deve regnare l'equilibrio. La linea è sottile tra l'intervento VAR e l'arbitro, può essere che sposta la bilancia. Quando troveranno questa intesa giusta tra di loro allora l'arbitro sarà anche più tranquillo. Ma gli arbitri sono bravi, nelle ultime partite stanno facendo meglio. Guida ha arbitrato bene, ha lasciato andare, i mezzi falli non li ha fischiati ed è giusto così, il calcio è un gioco maschio. Ci sono tanti arbitri giovani, hanno bisogno di fare esperienza. Gli arbitri anziani hanno più esperienza e controllo della situazione".