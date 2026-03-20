Serafini sul nuovo centravanti: "Già l'estate scorso avrei preso Vlahovic a occhi chiusi"

vedi letture

Luca Serafini, intervenuto a "Milan Hello" sul canale YouTube di Andrea Longoni, ha rilasciato queste parole:

Sul nuovo attaccante: "Io sarei andato già l'anno scorso a occhi chiusi su Vlahovic. E' l'identikit perfetto per l'attacco del Milan. Lui è sempre stato la mia prima scelta. In estate si era parlato di Hojlund anche i giocatori che escono dall'Atalanta poi faticano sempre un po'. Al Napoli non sta facendo male, ma va detto che il Napoli è una squadra che crea tanto per gli attaccanti. Non so cosa avrebbe fatto nel Milan e come avrebbe potuto giocare in un attacco a due. Non saprei che nome fare per il Milan, se giochi con un attacco a due devi avere due attaccanti con caratteristiche particolari".