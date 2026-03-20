Padovan: "Dal Napoli mi aspetto un grande finale di stagione, con il sorpasso sul Milan e un avvicinamento pericoloso all'Inter"

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Giancarlo Padovan, giornalista, si è così espresso a Radio Napoli Centrale sul campionato: “L’Italia scesa nel ranking UEFA è più scarsa del Portogallo? Assolutamente sì, il campionato portoghese è rispettabile. Lo Sporting è ai quarti; il Porto si gioca l'Europa League e il Benfica ha estromesso il Napoli in Champions League. Il calcio portoghese è più competitivo del nostro. Anche il calcio turco dobbiamo guardare con grande attenzione. Loro spendono tanti soldi per tutti gli sport. Comprano giocatori importanti, non a caso Osimhen è finito a Istanbul. Dobbiamo guardare gli altri che crescono e domandarci perché noi non cresciamo più. Poi noi diciamo la Premier League...Ma la Liga ha battuto nettamente la Premier League. I soldi fanno tanto, ma le idee, l'artigianato sono importanti. Il calcio non è solo l'equazione tra quanto investi e quanto i suoi giocatori riescono a rendere. È anche un principio in base al quale bisogna operare sulla congruità delle rose e la qualità degli allenatori. È importante anche l'accesso a determinati forzieri, come quelli sfruttati dal Manchester City.

Infortunio Tonali? Il nostro centrocampo può sostituirlo adeguatamente per fortuna. Non penso che ct Gattuso rinunci a Barella. Se a lui si aggiungono un Ricci, un Locatelli o Pisilli, potremmo avere una buona linea mediana. Certo che Tonali è una garanzia, per qualità e tecnica. Prospettive sul Napoli? Del Napoli mi aspetto un grande finale di stagione, con il sorpasso sul Milan e un avvicinamento pericoloso all'Inter. Non credo fino in fondo alla riapertura del campionato. Secondo me il Napoli arriverà al secondo posto, ma non penso si possa parlare di riapertura per la corsa Scudetto. Como al quarto posto? Sì, per me è favorito anche se non ha un calendario semplice. Per come ha battuto la Roma, per la paura che non ha nell'affrontare l'Inter. Credo che può soffiare il posto alla Juventus. La Roma la vedo in difficoltà".