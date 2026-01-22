Ordine avverte: "Basta dare un’occhiata alle parole di Gasperini per capire l’attenzione e la pressione esercitate sul Milan dalle prossime partite"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso su Roma-Milan: "Basta dare un’occhiata distratta alle parole di Gasperini prima dell’Europa league (“noi siamo distratti dalla sfida col Milan”) per capire l’attenzione e la pressione esercitate dai prossimi appuntamenti con un paio di concorrenti come Roma e Bologna. E che la lotta per entrare nelle prime quattro sia diventata una guerra senza quartiere lo dimostra la “frattura” che si è verificata in Lega serie A dinanzi alla richiesta di ADL di cambiare in corsa le regole per il calcio-mercato".

LE PAROLE DI GASPERINI

Alla vigilia della gara di Europa League contro lo Stoccarda in programma domani, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma che domenica affronterà il Milan in campionato, ha dichiarato a Sky: "Indubbiamente la partita con il Milan di domenica è quella che ruba tutti i pensieri viste anche le ultime vittorie fatte in campionato e la posizione che abbiamo. Contemporaneamente abbiamo anche questa partita con lo Stoccarda che è un’ottima squadra dove ci giochiamo la possibilità di andare direttamente agli ottavi. È un’opportunità per vedere anche i più giovani e la loro crescita".