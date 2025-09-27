Ordine: "Diffido anche Allegri dal considerare sinceri gli apprezzamenti di qualche suo antico oppositore che oggi gli attribuisce la patente di evoluto"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul Milan: "Non partecipo alle celebrazioni del nuovo Milan dopo i successi convincenti su Udinese e Lecce (Coppa Italia). Non lo faccio per andare controcorrente che pure, in questi tempi segnati da ipocrisia e settarismo, avrebbe un senso ma lo faccio perché ho maturato in estate giudizi e convinzioni sul conto del mercato del Milan e non posso cambiare idea dopo appena 4 turni di campionato e due passaggi in Coppa Italia contro Bari e Lecce. Il mio punto di vista resta fermo a quello espresso prima della partenza: se il Milan dovesse classificarsi tra le prime quattro avrà fatto un risultato eccellente.

E non mi si dica che avere solo il campionato è un vantaggio speciale perché altrimenti dovrebbero spiegarmi come mai è successo soltanto 4-5- volte nella storia recente del calcio italiano e non è mai successo a Roma, Lazio, Fiorentina, allo stesso Milan (eccetto Capello del ’91 e Zaccheroni del ’99) o alla Juve (tranne Conte) o all’Inter. La risposta è semplice: perché il vantaggio rende solo se i competitor sono impegnati sul fronte delle coppe fino in fondo alla stagione. Quindi non solo non partecipo al finto trionfalismo di chi solo qualche settimana prima parlava di “disastro”, prendeva in giro questo e quello del nuovo mercato ma diffido anche Allegri dal considerare sinceri gli apprezzamenti di qualche suo antico “oppositore” che oggi gli attribuisce addirittura la patente di “evoluto”. Caro Max, occhio".