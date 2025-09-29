Ordine: "E' prematuro parlare di scudetto, ma il Milan è una squadra seria. E se torna anche Galliani..."

vedi letture

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha rilasciato queste parole a Pressing sul possibile ritorno in rossonero di Adriano Galliani e sul Milan di Max Allegri:

Su Galliani: "Oggi si chiude l'avventura di Fininvest nel calcio con la cessione del Monza. Adriano Galliani è ora un uomo libero e vedremo cosa succederà. Io dico solo che se si comporrà il quadrilatero Galliani-Ibarhimovic-Allegri-Tare sarà un qualcosa in più che può aiutare il Milan".

Sul Milan: "E' prematuro parlare di scudetto, ma il Milan è una squadra seria. Contro il Napoli, la cosa più clamorosa è che una difesa che l'anno scorso ha subito tanti gol è riuscita a resistere per mezz'ora con l'uomo in meno. E lo ha fatto non diventando matta, ma sulla base di un criterio quasi militare per come ha occupato il campo".

