Ordine: "Furlani, far sapere di aver protestato ha un solo obiettivo: dimostrare che non c'è bisogno di Galliani"

Il Milan ha protestato ufficialmente per gli errori vistosi di Marcenaro e Fabbri nella gara contro il Bologna di domenica sera. Lo ha fatto sapere l'amministratore delegato del club Giorgio Furlani che, nelle ore successive la partita, ha incassato prima le parole di Gabriele Gravina, presidente FIGC, che ha sottolineato le sviste arbitrali clamorose, e poi la sospensione dei due direttori di gara nel prossimo futuro. Una mossa che ha dei precisi intenti secondo il collega Franco Ordine che ne scrive su Il Corriere dello Sport questa mattina.

Così viene commenta, sul Corriere dello Sport dal collega Franco Ordine, la protesta telefonica di Giorgio Furlani contro gli arbitri: "Far sapere d’aver protestato ufficialmente, se può raccogliere qualche consenso presso la comunità spicciola dei tifosi, ha un solo non obiettivo politico mascherato: dimostrare che non c’è bisogno del ritorno nelle stanze di casa Milan di Adriano Galliani - come si vocifera da qualche tempo - per riconquistare il rispetto delle istituzioni"