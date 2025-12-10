Scaroni analizza il calcio italiano: "Ci sono tante cose da fare"
MilanNews.it
Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Class CNBC nella quale ha parlato di vari temi. Ecco le sue parole:
Sul calcio italiano: "Come Serie A incassiamo dai diritti tv internazionali 200 milioni all'anno, la Premier 2,2 miliardi, la Liga 700-800 milioni che trovano una spiegazione nel fatto che negli anni scorsi hanno avuto due grandi campioni come Messi e Cristiano Ronaldo. Il gap con la Premier deve essere riempito, ma ovviamente ci sono tante cose fare, compresi nuovi stadi perchè avere impianti belli e pieni sono la base per avere un effetto televisivo di un certo tipo. Sono convinto che dopo San Siro verranno costruiti anche tanti altri stadi in Italia".
Pubblicità
News
Qual è l'obiettivo del Diavolo? Scaroni: "Guardo avanti con ottimismo. Il Milan deve essere sempre in Champions"
Marchisio: "Anche io giocai una partita con la febbre come Pulisic. Ma Conte mi disse: 'Claudio, devi stare in campo'"
La vittoria di Allegri, la vittoria dei tifosi. Ah, Pulisic come mi ha ricordato Marco van Bastendi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Milan-Nkunku: Il Giornale racconta che a fine agosto Allegri rimase sorpreso dall’arrivo del francese
3 Scambio Lucca-Loftus? Moretto: "L'attaccante piace molto ad Allegri, ma il Napoli non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente"
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
I tre rigori parati in una partita, l'esordio nel Brasile con Ancelotti e l'interesse del Milan: ecco chi è Hugo Souza
Il nuovo stadio, il progetto di Cardinale, il Milan di Allegri, lo scudetto e la Champions: le parole di Scaroni a Class CNBC
Antonio VitielloClonate Pulisic! Il Milan non molla niente! Rabiot straripante. Nkunku deve svegliarsi
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
MN - Savicevic: "Leao si è messo al servizio della squadra: al Milan serve come prima punta e gioca lì"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com