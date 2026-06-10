Ordine: “Glasner e Rangnick sembrano cose fatte, mancano il ds e l’ad che non sarà Calvelli. Tutte scelte di Cardinale”

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Oggi alle 21:50 News di di Fonti preferite

Franco Ordine afferma che l’allenatore pare essere scelta fatta, che Rangnick sarà il direttore tecnico del Milan e che a questo punto mancano solo il direttore sportivo e l’ad che non sarà Calvelli.