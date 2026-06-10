Ordine: “Glasner e Rangnick sembrano cose fatte, mancano il ds e l’ad che non sarà Calvelli. Tutte scelte di Cardinale”

Ordine: “Glasner e Rangnick sembrano cose fatte, mancano il ds e l’ad che non sarà Calvelli. Tutte scelte di Cardinale”MilanNews.it
Oggi alle 21:50News
di Andrea La Manna
Franco Ordine afferma che l’allenatore pare essere scelta fatta, che Rangnick sarà il direttore tecnico del Milan e che a questo punto mancano solo il direttore sportivo e l’ad che non sarà Calvelli.

Franco Ordine, intervenuto in diretta a QSVS, si è espresso così in merito alla situazione attuale in casa Milan e alle ultime notizie riguardo le diverse componenti della società rossonera. 

“Si capisce che ormai l’allenatore sembra una scelta fatta, che la federazione austriaca stia aspettando di blindare Rangnick e quindi bisognerà aspettare ancora qualche ora prima che il ct dell’Austria dica che non è disponibile al rinnovo e così le prime due tessere vanno a finire nel puzzle. Inoltre l’ad mi dicono che non sarà Calvelli ma un’altra figura e poi verrà definito il direttore sportivo. Queste operazioni sono state fatte personalmente da Gerry Cardinale. Ibra continua a dire e a far sapere che lui non ha nessuna intenzione di entrare nelle scelte ma aggiunge che se gli chiedono dei pareri glie li darà. Per me le cose sono due, o sta tuto dentro o sta tutto fuori”