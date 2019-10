Ordine: "Ibra? Non lo hanno trattato per linee guida dell'azionista"

Franco Ordine, rispondendo a Mauro Suma sul suo canale YouTube, ha parlato della suggestione Ibrahimovic: “Io non ho l’abitudine di discutere le fonti dei colleghi. Io ho tirato questa conclusione perché mi sembra particolarmente significativa non soltanto l’episodio di Ibra, ma anche la famosa frase di Maldini a proposito di Modric: ‘Sarebbe perfetto per noi, ma non lo abbiamo mai trattato’. Ma non lo hanno mai trattato non per una prescrizione del medico, ma perché le linee guida dell’azionista erano di questo tipo. Se Maldini e Boban non hanno mai trattato a Modric, evidentemente anche nel caso della trattativa Ibrahimovic è andata così.”