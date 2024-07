Ordine: "Kia prende 10 di commissioni perchè lo stipendio di Zirkzee è di 1.5 milioni superiore rispetto a quello offerto dal Milan"

In diretta sui canali di Telelombardia, con il direttore Fabio Ravezzani, il noto giornalista vicino storicamente alle vicende del Milan Franco Ordine è tornato a commentare il trasferimento mancato di Joshua Zirkzee e di conseguenza il suo passaggio ufficiale al Manchester United. In particolare il collega si è concentrato sulla questione delle commissioni richieste da Kia Joorabchian come pure sul valore dello stipendio offerto dagli inglesi alla punta olandese.

Le parole di Ordine: "Il Milan adotta il criterio del supermercato, con la cifra che avrebbero speso per Zirkzee ne prendono due, Morata più un altro. L’olandese è andato a Manchester con un cartellino di 45 milioni, pagamento in tre rate: Kia prende 10 di commissioni. Come mai Joorabchian prende 10 e prima pretendeva 15? Perché lo stipendio che il Manchester dà a Zirkzee è di 1.5 milioni superiore rispetto a quello concordato con il Milan. Quindi questo fa capire che nei famosi 15 milioni chiesti da Kia, 5 erano destinati sempre al giocatore”