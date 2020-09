Ordine: "Nel Milan è prevalso il mix tra giocatori giovani e esperti. Ora la qualificazione Champions diventa un obbiettivo"

Nell'editoriale pubblicato su 'Il Giornale', il giornalista Franco Ordine ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Il giornalista, in particolare, sottolinea come nella dirigenza rossonera sia prevalsa l'idea di arrivare ad un mix di giocatori giovani e esperti tralasciando l'idea di investire solo su calciatori giovani. La proprietà ha risposto prontamente agli appelli del dirigenti confermando Ibrahimovic e affondando per Tonali. Ora tuttavia - secondo il giornalista - la Champions diventerà un obbligo