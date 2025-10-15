Ordine sulla Nazionale: "L'altro punto di forza di Gattuso resta quel portierone di Gigio"
MilanNews.it
Franco Ordine, nel suo editoriale sul Giornale, ha analizzato così l'Italia dopo la convincente vittoria per 3-0 contro Israele: "Speriamo che il trasferimento non imborghesisca Retegui: in apparenza sembra proprio di no.
A dargli una mano nella seconda frazione la presenza di Pio Esposito perché questa formula del doppio centravanti [...] è il valore aggiunto di una Nazionale che non può certo godere di molte altre eccellenze. L’altro punto di forza del ct Rino Gattuso resta quel portierone di Gigio [...]".
Pubblicità
News
15 ottobre 1972, Milan-Atalanta 9-3: è la partita che ha visto segnare il maggior numero di gol nella storia del Campionato a girone unico
Serie A, nessuno ha giocato più palloni con precisione di Modric nelle prime sei giornate di campionato
Rabiot, “Le Corbusier”. Aspettando Jashari. I mani di forbice. Bentornato, Stefano Pioli!di Carlo Pellegatti
Le più lette
3 Maignan verso l'addio, il Milan cerca un nuovo portiere: tre nomi, un preferito e la concorrenza dell'Inter
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Antonio VitielloLa reazione di Leao. L’arrabbiatura non passa. Ecco su cosa punterà Allegri. Assenza che pesa tantissimo
Pietro MazzaraRabiot-Leao, le condizioni. Saelemaekers: non dovrebbe essere nulla di serio. Un pomeriggio con le Brigate Rossonere
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com