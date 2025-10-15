Ordine sulla Nazionale: "L'altro punto di forza di Gattuso resta quel portierone di Gigio"

Ordine sulla Nazionale: "L'altro punto di forza di Gattuso resta quel portierone di Gigio"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:30News
di Federico Calabrese

Franco Ordine, nel suo editoriale sul Giornale, ha analizzato così l'Italia dopo la convincente vittoria per 3-0 contro Israele: "Speriamo che il trasferimento non imborghesisca Retegui: in apparenza sembra proprio di no. 

A dargli una mano nella seconda frazione la presenza di Pio Esposito perché questa formula del doppio centravanti [...] è il valore aggiunto di una Nazionale che non può certo godere di molte altre eccellenze. L’altro punto di forza del ct Rino Gattuso resta quel portierone di Gigio [...]". 