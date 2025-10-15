L'Inghilterra è la prima nazionale europea ufficialmente qualificata ai Mondiali

Oggi alle 18:22
di Antonello Gioia
(ANSA) - ROMA, 14 OTT - L'Inghilterra è la prima nazionale ad accedere al Mondiale 2026 attraverso le qualificazioni: la squadra di Tuchel ha battuto 5-0 la Lettonia conquistando aritmeticamente il primo posto nel gruppo K. Qualificata anche l'Arabia Saudita dopo il pareggio 0-0 contro l'Iraq martedì a Gedda, in una serrata partita di qualificazione asiatica del Gruppo B. Pass per Usa-Messico-Canada 2026 questa sera staccato pure dalla Costa d'Avorio grazie alla vittoria per 3-0 contro il Kenya ì ad Abidjan e dal Senegal dopo il 4-0 alla Mauritania. (ANSA).