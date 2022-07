Origi, la speranza è che il belga sia pronto per l'Udinese

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Divock Origi non prenderà parte alla trasferta di Colonia, così come Kjaer e i nazionali arrivati negli ultimi due giorni. Come già si sapeva l'attaccante belga sta osservando un programma personalizzato per recuperare dal problema che l'ha tenuto lontano dal campo sul finire della scorsa stagione. La speranza è di recuperare l'ex Liverpool per la prima di campionato contro l'Udinese, almeno dalla panchina. Lo riporta il Corriere dello Sport.