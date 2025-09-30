Orlando: “Milan messo bene in campo, può pensare in grande”

Intervento a Maracanà a Radio TMW, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato così di Milan - Napoli e di cosa lascia questa vittoria ai rossoneri.

Milan-Napoli, cosa ci ha detto questa sfida?

"Ci ha regalato un bel Milan, che può pensare a una stagione positiva dopo una anno difficilissimo. E' una squadra ben messa in campo, con Modric che la dirige. Funziona tutto bene, la difesa ora anche va, dopo un anno tribolato. Pulisic meraviglioso, anche Leao avrà difficoltà a trovare posto in questo momento. Grande Saelemaekers, giocatore fondamentale. E' un Milan che può pensare a qualcosa d'importante".