Orlando su Udinese-Milan: "Per i rossoneri fondamentale vincere, ma non dimentichiamoci dell'assenza di Leao.."

L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Orlando, come di consueto, è intervenuto nel corso di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio e ha offerto il suo commento alla vigilia di Udinese-Milan, sfida valevole per il quarto turno del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Su Udinese-Milan

"Mi sembra che l'Udinese giochi meglio in casa. Rischia sì, è la più importante, ha detto bene Allegri, perchè serve continuità. E una vittoria darebbe fiducia all'ambiente. Non dimentichiamoci che manca ancora Leao".