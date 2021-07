OTD - 24-07-20: il Milan ottiene un punto nel big match con l'Atalanta

Esattamente un anno fa, il Milan scendeva in campo per l'anticipo della 36^ giornata di Serie A. I rossoneri a San Siro ospitarono l'Atalanta in un grande match per l'accesso in Europa, passando in vantaggio dopo nemmeno un quarto d'ora con Calhanoglu. A metà primo tempo Donnarumma, con una grande parata su un calcio di rigore, negò a Malinovsky e alla Dea la gioia dell'1-1, arrivato sempre nella prima frazione grazie alla rete di Zapata.