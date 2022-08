OTD - A San Siro l'addio al calcio di Marco Van Basten

Il 18 agosto del 1995 è una data dolorosa per tutti i tifosi rossoneri e gli amanti del calcio: quella sera di 27 anni fa Marco Van Basten, con addosso l'iconica giacca di renna, salutava un San Siro pieno e carico di emozione a soli 30 anni d'età a causa di gravi problemi alle caviglie.

Il Milan lo ricorda così sui social: "Quella sera, quella scena: a San Siro l'addio al calcio del Cigno di Utrecht". Con il Diavolo, Van Basten ha vinto di tutto: 4 scudetti, 4 supercoppe italiane, 3 Champions, 3 supercoppe europee, 2 coppe intercontinentali ma soprattutto 3 Palloni d'Oro di cui due consecutivi. Una leggenda del calcio e della storia rossonera.

That night, that scene: @MarcoVanBasten's farewell to football



Quella sera, quella scena: a San Siro l'addio al calcio del Cigno di Utrecht