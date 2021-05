OTD - Fiorentina-Milan 0-2: l'ultima panchina di Ancelotti in rossonero

Esattamente 12 anni fa, in un Fiorentina-Milan terminato con una vittoria dei rossoneri, il club meneghino non salutò solo una leggenda come Paolo Maldini ma anche un ex calciatore e tecnico leggendario come Carlo Ancelotti. Carletto, sulla panchina del Milan, è diventato uno degli allenatori più vincenti della storia come testimoniano le 420 panchine e soprattutto i trofei: 1 Scudetto (2003-04), 2 Champions League (2003, 2007), 1 Coppa Italia (2003), 2 Supercoppe Europee (2003, 2007), 1 Supercoppa Italiana (2004), 1 Coppa del Mondo per Clubs (2007), 1 Panchina d'oro come miglior allenatore della serie A (2003), Oscar del Calcio "Miglior allenatore del campionato" (2000-01, 2003-04).