OTD - Il 3 novembre 1991 il Milan di Capello vinse per 4-1 contro la Roma

Come pubblicato dal Milan sui suoi profili social, esattamente 30 anni fa, il 3 novembre 1991, i rossoneri allenati da Fabio Capello vinsero per 4-1 contro la Roma di Ottavio Bianchi. Nel primo tempo il Milan avanti subito 2-0 con i gol di Marco Van Basten e Daniele Massaro. Poi nella ripresa i rossoneri segnarono ancora con Frank Rijkaard e con Alessandro Costacurta. In mezzo a questi ultimi due gol ci fu la marcatura giallorossa che portò la firma di Andrea Carnevale. L’arbitro di quel match giocato a San Siro davanti a 70.000 spettatori era Graziano Cesari. Il Milan a fine anno vinse nettamente il campionato senza mai perdere (22 vittorie e 12 pareggi).

#OnThisDay in 1991, the Rossoneri put Roma to the sword in a 4-1 win! ️

Van Basten, Massaro, Rijkaard, Costacurta @skrill #SempreMilan pic.twitter.com/ugujCzKHt0 — AC Milan (@acmilan) November 3, 2021