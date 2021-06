OTD - Nel 2011 il Milan acquista El Shaarawy dal Genoa

Esattamente 10 anni fa, era il 25 giugno 2011, il Milan annunciava l’acquisto di Stephan El Shaarawy dal Genoa. Di padre egiziano, e di mamma italiana, Stephan cresce calcisticamente nel Genoa, che poi lo girò in prestito al Padova nella stagione 2010/2011. Dopo essersi messo ben in mostra con i veneti, il ‘Faraone’ (questo il suo soprannome), venne acquistato dal Milan, in comproprietà, per 7 milioni di euro più il cartellino di Aleksander Merkel. Rimane in rossonero per 4 stagioni, fino a giugno 2015, quando poi la società rossonera lo cedette al Monaco. In totale nel Milan ha collezionato 102 presenze e 27 gol.