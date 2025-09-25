Paganini su Gimenez: "Se non cresce credo che faranno un'operazione lì"

vedi letture

Paolo Paganini, su TMW Radio durante Maracanà, ha parlato così della lotta scudetto: "Milan il competitor da tenere più in considerazione per lo Scudetto? Sì, perché non ha il problema delle coppe.

Il Napoli lo scorso anno ha avuto la fortuna di non giocare e ha fatto un buon mercato, così come il Milan. E a gennaio, se Gimenez non cresce, credo che lo venderanno e faranno un'operazione lì".