Paganini su Gimenez: "Se non cresce credo che faranno un'operazione lì"

Paganini su Gimenez: "Se non cresce credo che faranno un'operazione lì"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:50News
di Federico Calabrese

Paolo Paganini, su TMW Radio durante Maracanà, ha parlato così della lotta scudetto: "Milan il competitor da tenere più in considerazione per lo Scudetto? Sì, perché non ha il problema delle coppe.

Il Napoli lo scorso anno ha avuto la fortuna di non giocare e ha fatto un buon mercato, così come il Milan. E a gennaio, se Gimenez non cresce, credo che lo venderanno e faranno un'operazione lì".