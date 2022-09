Pagelle CorSport: Giroud il migliore, bene Maignan

MilanNews.it

Nel successo esterno, il primo in campionato, del Milan sulla Sampdoria, il protagonista assoluto è Olivier Giroud, migliore in campo contro i blucerchiati: il Corriere delllo Sport mette 7 in pagella al francese. Bene tutto il blocco difensivo, compreso Maignan che prende il voto più alto (6,5). Rimandati Tonali e Pobega (5,5), mentre i trequartisti prendono la sufficienza, escluso Leao: un rosso che gli costa il 5 in pagella. Pioli 6,5: partita preparata in maniera diversa rispetto a Salisburgo.