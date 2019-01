Pagelle Gazzetta: Bakayoko e Donnarumma i migliori. Paquetà mai banale, Conti in crescita

Nessuna insufficienza tra i rossoneri nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il match di ieri contro il Genoa: il voto più basso è stato infatti 6, che è stato dato a Rodriguez, Musacchio e Calhanoglu. Mezzo voto in più invece per Abate (bene anche da centrale), Paquetà (mai banale), Suso (ha chiuso la gara con il suo gol), Cutrone (grande assist allo spagnolo), Borini (il rossonero più pericoloso) e Conti (in grande crescita). I migliori in campo sono stati Donnarumma e Bakayoko che si sono meritati un bel 7: Gigio ha compiuto delle parate decisive, mentre il centrocampista francese si è fatto sentire molto in mezzo al campo.