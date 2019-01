Pagelle Gazzetta - Bakayoko il migliore, Kessié perde la testa

Bakayoko è stato il migliore in campo tra i rossoneri secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 6.5 per il centrocampista, che "viaggia ad alta quota di rendimento". Stessa valutazione per Paquetà, che "strappa applausi con un tacco brasiliano, ma recupera pure palloni con grinta da mediano". Sufficienza piena per Calabria, Zapata, Cutrone, Calhanoglu, Higuain e Borini. Voto 5.5 per Donnarumma e Romagnoli, mezzo punto in meno per Rodríguez e Castillejo. Ma il peggiore in campo è Kessié (4.5), che "perde la testa e lascia in dieci un Milan ancora vivo".