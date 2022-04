Pagelle Gazzetta: bene Tonali, Maignan e Tomori, male l'attacco

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo nelle file rossonere ieri sera contro il Torino è stato Sandro Tonali, il quale si è meritato un bel 6,5. Stesso voto anche per Maignan, autore di una grande parata su Vojvoda, e Tomori, un vero muro in difesa. Sufficienza piena (6) per Kalulu, mentre hanno preso mezzo voto in meno Calabria, Theo Hernandez, Kessie e Messias. Deludenti infine le prestazioni di Saelemaekers, Diaz, Leao e Giroud (5 per tutti e quattro).