Pagelle Gazzetta - Coraggio Paquetà, Calabria peggiore in campo

Lucas Paquetà è stato il migliore in campo a Marassi secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7 per il brasiliano, che "prende per mano il Milan" e gli dà coraggio con le sue giocate. Stesso voto per Leao, che "vola portandosi a spasso mezzo Genoa". Bene anche Reina, Romagnoli e Theo Hernandez (6.5 per loro), sufficienza piena per Biglia, Kessié e Bonaventura. Male Suso e Piatek (voto 5): il pistolero non trova spunti, mentre lo spagnolo non salta mai l’uomo. Mezzo punto in più (5.5) per Duarte, protagonista di "alcune amnesie". Ma il peggiore è Calabria (voto 4), che "lascia la squadra in dieci quando è ancora tutto aperto".