Una sola sufficienza (per Donnarumma), poi tanti giudizi negativi: La Gazzetta dello Sport boccia il Milan dopo la pesante sconfitta con la Lazio. Secondo la rosea, Tomori (voto 5) è stato il peggiore in campo. Male pure Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu, Rebic, Dalot e Diaz (5 anche per loro), mezzo punto in più (5.5) per tutti gli altri.