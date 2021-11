Pagelle Gazzetta - Ibra migliore in campo, Calabria da 7.5

Ibrahimovic (voto 8) è stato il migliore in campo all’Olimpico secondo La Gazzetta dello Sport. Alle sue spalle c’è Simon Kjaer (8 anche per lui), letteralmente dominante nella difesa del Milan. Ottima anche la prestazione di Calabria (7.5), così come le performance di Tatarusanu, Bennacer e Kessie (7 per loro). Voto 6.5 per Tomori e Leao, sufficienza piena per gli altri giocatori. L’unico voto negativo (5) è per Theo Hernandez: sul francese pesa l’espulsione rimediata nel secondo tempo.