Pagelle Gazzetta - Kessié "di ghiaccio", Leao il peggiore

Franck Kessié è stato il migliore in campo nel Milan secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 7 per il centrocampista ivoriano, che al 97esimo "resta di ghiaccio come sempre" in occasione del rigore. Sufficienza per Romagnoli, Kjaer, Tonali, Castllejo, Meite e Calabria, poi solo voti negativi. A cominciare da Donnarumma (5), che sbaglia malamente sul gol di Becao. Male anche Hernandez, Diaz, Rebic e Hauge (5 anche per loro), mezzo punto in più (5.5) per Kalulu. Ma il peggiore, secondo la rosea, è stato Leao: voto 4.5 per il portoghese, che allunga il suo digiuno giocando una brutta partita.