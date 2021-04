Pagelle Gazzetta: Kjaer trasmette sicurezza, Kessie è una garanzia. Male Leao

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, il titolo di migliore in campo nelle file rossonere contro il Genoa va a Simon Kjaer: il difensore danese ha trasmesso come sempre grande sicurezza a tutta la retroguardia e per questo si è meritato un bel 7. Mezzo voto in meno, ma prestazione assolutamente convincente, per Kalulu, Kessie e Rebic. Sufficienza piena (6) per Donnarumma, Tomori, Bennacer, Saelemaekers e Dalot. 5,5 per Theo Hernandez, Calhanoglu, Diaz e Mandzukic, ma il voto più basso lo ha preso Leao, ancora una volta molto deludente (4,5).