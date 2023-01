MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non ci sono sufficienze nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport che ha dato voti piuttosto bassi a tutti i giocatori del Milan: Tomori, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Kjaer e De Ketelaere hanno preso 5, mezzo voto in meno invece per Tatarusanu, Diaz, Kalulu e Messias. 4 infine per Calabria, Giroud, Dest e Leao.