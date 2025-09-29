Pagelle Gazzetta: Pulisic strepitoso, Modric campione anche di sacrificio

Dopo un assist e un gol, non poteva che essere Christian Pulisic il migliore in campo ieri sera nelle file rossonere nella vittoria per 2-1 del Milan contro il Napoli. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, l'americano ha preso 8: "Giocata sontuosa per il primo gol. Mette davanti al portiere anche Fofana e poi firma la quarta rete in A, la sesta in stagione. Strepitoso". Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto superlativa, per Luka Modric: "Campione anche di sacrificio. Gestisce bene il pallone, verticalizza e con la squadra in dieci, chiude gli spazi contrastando da mediano. Intelligente".

C'è poi una pioggia di 7: questo voto è stato dato infatti a Maignan, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana e Rabiot. 6,5 per Tomori, sufficienza piena (6) invece per Gimenez, Bartesaghi e Leao. 5,5 per Athekame, mentre il voto più basso è stato dato ad Estupinan (4,5): "Contro Politano che dà ampiezza e lo punta, soffre parecchio. Si fa espellere per il fallo da rigore su Di Lorenzo. Serata da dimenticare".

