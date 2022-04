Pagelle Gazzetta: Tonali decisivo, molto bene anche Leao, Giroud e Rebic. Kessie molle e svagato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Grazie al gol decisivo al 92', Sandro Tonali si è meritato il premio di migliore in campo nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport: il giovane centrocampista rossonero si è meritato un bel 7. Stesso voto anche per Leao, Giroud e Rebic, mentre hanno presto 6,5 Tomori, Theo Hernandez, Messias, Ibrahimovic e Krunic. Sufficienza piena per Maignan e Calabria, 5,5 per Kalulu. Il voto pià basso (5) è stato dato invece a Diaz, che non ha spaccato in due la partita come sperava Pioli, e Kessie, apparso anocra una volta troppo molle e svagato.