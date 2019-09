Pagelle Tuttosport - Donnarumma super, Piatek spreca

Secondo Tuttosport, Donnarumma è stato il migliore in campo contro il Brescia. Voto 6.5 per Gigio, che "come sempre ci mette una pezza". Bene anche Calabria (6.5), il quale "nella ripresa diventa il leader di una difesa un po’ in affanno". Sufficienza piena per Musacchio, Romagnoli, Rodríguez, Kessié, Calhanoglu, Paquetà, Suso e Castillejo, voto 5.5 per Bennacer e André Silva. L’algerino "sparisce presto" dal match, mentre il portoghese si muove ma "senza risultati concreti". Ma il peggiore, secondo Tuttosport, è Piatek (voto 5): "la voglia di strafare - si legge - lo porta a essere individualista".