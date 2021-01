Pagelle Tuttosport: Kjaer monumentale, Gigio sempre attento. Tonali troppo impreciso

Secondo Tuttosport, nelle sfida di ieri in casa del Benevento, il migliore in campo nelle file rossonere è stato Kjaer, il quale si è meritato un bel 7 in pagella: il danese, che rientrava in campo dopo l'infortunio muscolare, è stato monumentale al centro della difesa milanista. Bene (6,5) anche Donnarumma (sempre attento), Calabria (intraprendente), Kessie (gol su rigore e doppio palo), Diaz (subito vicino al gol dopo 3'), Calhanoglu (altra grande prestazione) e Leao (ha segnato una rete alla Ibrahimovic). Sufficienza piena (6) per tutti gli altri, tranne che per Dalot (5,5), Krunic (5) e Tonali (4,5, troppo impreciso).