Pagelle Tuttosport: Maignan decisivo, bene gli ingressi di Jovic, Chukwueze e Okafor

vedi letture

Nelle pagelle odierne di Tuttosport, il voto più alto spetta a Mike Maignan, autore di una parata sensazionale su Guimaraes: il portiere francese, ancora una volta decisivo, si è meritato un bel 7,5. Buona prestazione (6,5) anche di Tomori, di Pulisic e di coloro che sono entrati in campo nella ripresa in attacco, vale a dire Jovic, Okafor e Chukwueze, che ha segnato il gol vittoria.

Sufficienza piena per Theo Hernandez, Musah e Giroud, mentre hanno preso 5,5 Calabria, Florenzi, Reijnders e Loftus-Cheek. Il voto più basso spetta però a Rafael Leao, il più atteso in campo dopo il mese di sto per un problema muscolare: il portoghese spreca due ghiotte occasione per fare gol e per questo si è meritato un 5.