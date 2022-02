Pagelle Tuttosport - Male Kessie, Messias e Rebic, Tonali unico a metterci cattiveria

MilanNews.it

Il quotidiano Tuttosport boccia Kessie dopo la prestazione offerta contro l'Udinese. Voto 4 per l'ivoriano, il quale gioca in modo compassato e "senza incidere come dovrebbe". Malissimo anche Rebic e Messias (4.5 per entrambi), mezzo punto in più (5) per Brahim Diaz, bocciati anche Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Saelemaekers e Giroud (voto 5.5). Sufficienza piena per Maignan e Calabria, 6.5 per Tonali e Leao, gli unici, nella squadra di Pioli, a mettersi in evidenza.