Pagelle Tuttosport - Theo nervoso, Leao indolente e molle

Tanti voti bassi nel pagellone rossonero di Tuttosport. Cominciamo dai peggiori, ovvero Theo Hernandez e Leao (4 per entrambi): il terzino è "nervoso e scostante e perde 30 palloni", l’attaccante "è nella versione indolente e molle". Male anche Donnarumma, Castillejo, Rebic e Hauge (voto 5 per loro), mezzo punto in più (5.5) per Meite. Si salvano solo Kjaer (6.5) e Romagnoli (6), oltre al migliore dei rossoneri: Franck Kessié (voto 6.5).