Pallone d'Oro, Trofeo Yashin: vince Emiliano Martinez, Maignan quinto

Il Trofeo Yashin 2024 è stato curiosamente consegnato da Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter. Il vincitore è lo stesso dello scorso anno ed è Emiliano Martinez, che si aggiudica questo riconoscimento per la seconda volta, diventando così il più titolato nella storia di questo premio: "Come ha detto il Toro è bellissimo essere qui. Un ringraziamento va ai compagni di Nazionale, all'Aston Villa. Sanno tutti quanto sono esigente e voglia migliorare ogni giorno, cerco di farlo continuamente. I premi individuali arrivano sempre dal lavoro di squadra e quindi grazie innanzitutto a Lautaro, che ha segnato il gol in finale di Copa America!". Quinto posto per Mike Maignan del Milan e sesto per Yann Sommer dell'Inter; quarto invece Gianluigi Donnarumma.

La classifica

1 Emiliano Martinez (Aston Villa e Argentina)

2 Unai Simon (Athletic Club e Spagna)

3 Andriy Lunin (Real Madrid e Ucraina)

4 Gianluigi Donnarumma (PSG e Italia)

5 Mike Maignan (Milan e Francia)

6 Yann Sommer (Inter e Svizzera)

7 Giorgi Mamardashvili (Valencia e Georgia)

8 Diogo Costa (Porto e Portogallo)

9 Ronwen Williams (M. Sundowns e Sudafrica)

10 Gregor Kobel (Borussia Dortmund e Svizzera)

Gli altri vincitori del premio

2019 Alisson

2021 Gianluigi Donnarumma

2022 Thibaut Courtois

2023 Emiliano Martinez

2024 Emiliano Martinez