Panchina per Loftus-Cheek nella cinquina inglese alla Lettonia
Non è servito l'apporto di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, all'Inghilterra del CT Thomas Tuchel per vincere in scioltezza contro la Lettonia per 5-0: la gara si è giocata a Riga questa sera ed era valida per la Qualificazione ai Mondiali 2026 che si disputeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Con questi tre punti la nazionale dei Tre Leoni si è matematicamente qualificate per la competizione che si giocherà la prossima estate.
Come detto non è servito il contributo di Loftus-Cheek che è partito dalla panchina e lì vi è rimasto per tutti i 90 minuti. A sigillare la vittoria inglese una doppietta del capitano Harry Kane, un gol di Gordon, uno di Eberechi Eze e anche un'autorete.
