Papin su Giroud: "Ha il Milan nel cuore. Mi ha detto di sentirsi benissimo e che fa gol per i tifosi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Jean-Pierre Papin ex grande attaccante rossonero è stato intervistato da Sportweek nella giornata di sabato. JPP ha parlato soprattutto della colonia francese di Milanello e in particolare di Olivier Giroud. Queste le sue parole sul bomber rossonero: "Giroud ha il Milan nel cuore come me. Quest'estate l'ho sentito mi ha detto di essere impregnato di Milan: «Qui mi sento benissimo, quando faccio gol lo faccio prima di tutto per i tifosi». E' rimasto impressionato dalla storia che si respira a San Siro e lo capisco"