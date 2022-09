MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex rossonero Jean Pierre Papin è intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport per un'intervista esclusiva. Nel corso della chiacchierata ha parlato anche di Sandro Tonali, per il quale ha speso queste parole: "È in crescita continua, ha un grande senso della posizione in campo. E ama il Milan: può diventare l’anima della squadra".