Paquetà e il meritato riposo: ecco quando tornerà ad allenarsi il brasiliano

Dopo una stagione senza sosta tra Flamengo, Milan e Copa America, finalmente per Lucas Paquetà sono arrivate le meritate vacanze. Il brasiliano, al termine della vittoria sul Perù, ha comunicato che tornerà ad allenarsi con il Milan a partire dal 29 luglio. Tre settimane in cui il classe 1997 dovrà ricaricare le batterie in vista di una stagione in cui tutti si aspettano da lui il salto di qualità.