Paradosso Milan, abbondanza di terzini destri ma a Zagabria ne resta solo uno

Il Milan a Zagabria si gioca gli ottavi di finale e tanti soldi. Servirà la miglior formazione possibile, ma intanto si registra l'emergenza in un ruolo dove paradossalmente ci sono problemi di abbondanza.

In attesa di capire l'entità dell'infortunio di Emerson Royal, che certamente salterà la trasferta croata, non ci sarà nemmeno Davide Calabria. Entrato in campo nella partita contro il Girona dopo 4 minuti, proprio a seguito del problema fisico del brasiliano, il numero 2 si è fatto ammonire al 41' per proteste. Era diffidato a seguito dei gialli già rimediati contro Liverpool e Stella Rossa e pertanto sarà squalificato per un turno.

Kyle Walker è il nuovo acquisto, ma non sarà possibile tesserarlo in questa League Phase. Se ne parlerà dal turno successivo, col Milan che ha tempo fino alle 24 di giovedì 6 febbraio per aggiornare le liste. Altro discorso per Alex Jimenez: lo spagnolo è stato sacrificato da Paulo Fonseca in nome delle liste, che prevedono un numero massimo di 17 giocatori non cresciuti in Italia. E non è stato possibile inserirlo nemmeno in lista B, nonostante l'età, poiché non ha giocato ininterrottamente per due anni col Milan.

Manca all'appello Filippo Terracciano, che diventa inevitabilmente il favorito a ricoprire il ruolo di terzino destro. Arrivato lo scorso gennaio dal Verona, dove ha prevalentemente ricoperto il ruolo di "quinto" di destra a centrocampo. Al Milan però è spesso adattato come terzino sinistro se non, addirittura, come mediano. A destra da titolare ha giocato contro il Monza, lo scorso 2 novembre. Questo il voto di MilanNews in quell'occasione: "Preferito a Calabria lo si vede finalmente in quella che dovrebbe essere la sua posizione naturale. Pronti, via, Djuric lo sovrasta in occasione del gol poi annullato al Monza. Rischia anche nella ripresa dove perde un pallone pericoloso. Freno a mano tirato, molti appoggi dietro". Voto 5.5