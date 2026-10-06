Paramount completa l'acquisizione di Warner Bros: nasce Skydance. Le parole di Gerry Cardinale

PARAMOUNT COMPLETA L'ACQUISIZIONE DI WARNER BROS. DISCOVERY, CREANDO UN NUOVO LEADER GLOBALE DELL'INTRATTENIMENTO, SKYDANCE

Skydance Corporation (precedentemente Paramount Skydance Corporation) (NYSE: SKYD ) ("Paramount") ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ: WBD ) ("WBD"), dando vita a una società combinata denominata "Skydance". La società riunisce due importanti studi cinematografici, due servizi di streaming globali, un portfolio televisivo di prim'ordine che include CBS, HBO e le reti via cavo di Paramount e WBD, due delle reti di informazione più rinomate del settore, CBS News e CNN, e un portfolio di eventi sportivi in ​​diretta che include CBS Sports e TNT Sports, oltre a una vasta libreria di programmi e un'ampia collezione di marchi e franchise. La transazione si è conclusa a seguito del ricevimento di tutte le approvazioni normative richieste ai sensi dell'accordo di fusione e del soddisfacimento delle altre condizioni di chiusura usuali. Le azioni di classe B di Skydance inizieranno a essere negoziate oggi alla Borsa di New York (NYSE) con il nuovo simbolo "SKYD".

In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di WBD hanno ricevuto un importo in contanti pari a 31,01666668 dollari per azione. Le azioni WBD hanno cessato di essere negoziate sul NASDAQ a partire da oggi.

L'operazione conclusa unisce due delle aziende più prestigiose nel settore dei media e dell'intrattenimento, ciascuna con una storia ultracentenaria, conferendo alla nuova impresa un patrimonio unico su cui costruire. L'obiettivo della società risultante dalla fusione è quello di creare la prossima generazione di aziende globali nel settore dei media e dell'intrattenimento, basate su creatività e tecnologia.

La narrazione sarà il motore della crescita della società combinata, dando vita a visioni creative per il pubblico di oltre 200 paesi e territori e creando maggiori opportunità per i lavoratori dell'industria dell'intrattenimento. Skydance parte da una posizione di forza: la libreria di film e serie TV più diversificata di qualsiasi altro studio, la maggiore produzione cinematografica del settore, oltre 200 milioni di abbonati in streaming su diverse piattaforme, un'iconica rete televisiva, un portfolio sportivo senza pari e un portafoglio di franchise che spazia da Top Gun e Harry Potter a White Lotus e SpongeBob SquarePants . Partendo da queste basi, Skydance si impegna a soddisfare le esigenze della comunità creativa e dei consumatori, con almeno 30 film all'anno nelle sale, ciascuno con una finestra di proiezione minima di 45 giorni, e vanta già oltre 180 programmi televisivi. Sia in TV che in streaming, Skydance continuerà inoltre a supportare il settore della produzione indipendente commissionando contenuti a studi indipendenti e concedendo in licenza i propri contenuti a terzi, creando maggiori opportunità e posti di lavoro per i creativi, sia davanti che dietro la telecamera.

David Ellison, Presidente e CEO di Skydance, ha dichiarato: "Oggi è un giorno storico, non solo per Skydance ma per l'intero settore. Fin dall'inizio, la nostra ambizione è stata quella di unire questi due studi storici e creare un concorrente più forte, con il talento, le risorse e la portata necessari per raccontare grandi storie in ogni genere, su ogni piattaforma, per il pubblico di tutto il mondo. Ora questa ambizione è diventata realtà. Siamo grati a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò: i dipendenti, i talenti creativi e i team di produzione di entrambe le società, che hanno lavorato instancabilmente per arrivare fin qui e ispirare ogni giorno il pubblico di tutto il mondo, così come i consulenti e i partner che hanno guidato questa transazione fino al completamento. Ora la nostra attenzione si rivolge al futuro: costruire un'azienda che valorizzi i creativi, intrattenga il pubblico e premi gli azionisti. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare."

Gerry Cardinale, fondatore e socio amministratore di RedBird Capital e membro del consiglio di amministrazione di Skydance, ha dichiarato: "Questo è un momento cruciale per il settore. Applicando il nostro modello di gestione diretta al portfolio ineguagliabile di Paramount e WBD, ricco di franchise iconici, programmi originali di alta qualità e diritti sportivi in ​​diretta, possiamo proteggere questa eredità e al contempo costruire un futuro per un panorama mediatico in profonda trasformazione. David, il nostro co-CEO Ynon Kreiz e il resto del nostro team Skydance di livello mondiale possiedono la visione e l'esperienza necessarie per guidare questo cambiamento. Siamo orgogliosi di sostenerli nella costruzione di una Hollywood più forte, nell'ampliamento delle opportunità per i talenti e nella creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti."

Allo stesso tempo, i consumatori possono aspettarsi una maggiore innovazione da un'azienda che ha la tecnologia come elemento centrale, compresi significativi miglioramenti ai suoi prodotti di streaming direct-to-consumer, che nel tempo si unificheranno in un unico servizio.

L'operazione ha ricevuto l'approvazione unanime delle autorità garanti della concorrenza di quasi 70 giurisdizioni in tutto il mondo, a testimonianza del riconoscimento della natura pro-competitiva dell'accordo e dei vantaggi che apporterà sia ai consumatori che ai creativi. La fusione rafforzerà la concorrenza ed amplierà la scelta per i consumatori, sia sulle piattaforme di Skydance che nell'intero settore.

La società risultante dalla fusione si fonda su solide basi finanziarie che le consentono di capitalizzare le opportunità di crescita, rispettare gli impegni presi e generare valore per gli azionisti. Skydance è una delle più grandi società di media e intrattenimento al mondo, con un fatturato di quasi 70 miliardi di dollari. Puntiamo a realizzare sinergie per oltre 6 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Applicando lo stesso modello operativo che ha permesso a Paramount di superare i propri obiettivi di sinergia in seguito alla fusione Skydance-Paramount, i risparmi derivanti dalle sinergie proverranno principalmente da tecnologia, integrazione e approvvigionamento, marketing e razionalizzazione del patrimonio immobiliare. Questo renderà l'azienda più snella e agile, consentendole di incrementare gli investimenti nelle storie, nei creatori e nelle tecnologie più importanti, riducendo al contempo il rapporto di indebitamento netto al valore target di 3,0x entro la fine del 2029.

Grazie a contenuti di altissima qualità, alla portata dello streaming e a un vantaggio tecnologico, la società risultante dalla fusione prevede di generare oltre 10 miliardi di dollari di flusso di cassa libero entro il 2030, riducendo l'indebitamento e finanziando al contempo crescita e investimenti. La spesa per i contenuti, stimata in oltre 30 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, sarà gestita in modo disciplinato e strategico, privilegiando la copertura del pubblico e la creazione di valore a lungo termine.

Le azioni ordinarie di WBD hanno cessato di essere negoziate sul Nasdaq Exchange a partire da oggi. La famiglia Ellison detiene la maggiore partecipazione azionaria in Skydance (NYSE: SKYD ) e, insieme a RedBird Capital Partners ("RedBird"), è l'unica detentrice delle azioni ordinarie di classe A di Paramount, incluso il 100% delle azioni con diritto di voto della società risultante dalla fusione.

Come già anticipato, l'operazione ha incluso un nuovo investimento azionario di 47 miliardi di dollari in azioni ordinarie di Classe B, guidato dalla famiglia Ellison, RedBird, Public Investment Fund (PIF), L'IMAD, Qatar Investment Authority (QIA) e LionTree, al prezzo di 12,00 dollari per azione. Il finanziamento tramite debito per l'operazione è stato guidato da Bank of America, Citigroup e Apollo.