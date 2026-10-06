Musah ritrova la Nazionale: "Me lo sono meritato. Sto facendo ottime prestazioni con il Milan"

Yunus Musah è convinto di essersi meritato il ritorno nella Nazionale degli Stati Uniti dopo un anno e mezzo di assenza dalle convocazioni

L'inizio di stagione positivo con la maglia del Milan, ha permesso a Yunus Musah di ritrovare qualcosa che temeva di aver perduto per sempre: la nazionale degli Stati Uniti. Il CT Pochettino ha richiamato il centrocampista rossonero per la prima volta dopo un anno e mezzo: l'ultima chiamata risaliva addirittura al marzo 2025. In mezzo a tutto questo Musah ha visto svanire anche il sogno del Mondiale in casa, dopo aver giocato da titolare e da ventenne quello del 2022. Il suo commento in un'intervista riportata da ESPN.

Yunus Musah sul ritorno con gli Stati Uniti dopo un anno e mezzo: "La Nazionale è qualcosa che sento di essermi meritato per come ho iniziato la stagione, quindi penso sia meritata da parte mia. Sto facendo ottime prestazioni per un grande club come il Milan, quindi penso abbia senso e sono felice di essere tornato. Mondiale da casa? Letteralmente, non sono stato sui social media, non ho usato molto il telefono. Ero semplicemente fuori con la gente del posto in Ghana e a Zanzibar a godermi l'estate. Poi, nell'ultima settimana di vacanza, ho ricominciato ad allenarmi un po' per farmi trovare pronto per il ritiro col Milan".